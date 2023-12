MasterChef+: descubra qual foi a dupla vencedora da temporada

Nesta terça-feira pós-Natal (26) foi ao ar o último episódio da segunda temporada do MasterChef+, onde quatro finalistas disputaram, em duplas, pelos cobiçados prêmios e troféus do programa.

Em uma final especial de Ano Novo, Eduardo, Maria do Carmo, Monica e Cida foram incumbidos de preparar uma ceia com prato principal e sobremesa para agradar os jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Henrique Fogaça em um período de duas horas.

A dupla de Maria do Carmo e Eduardo foi a primeira a apresentar os resultados, entregando um lombo recheado com taioba acompanhado de purê de batata roxa, farofa de macadâmias e molho com aparas. Já para a sobremesa, os participantes serviram suflê de goiabada com calda de queijo canastra.

A dupla de Monica e Cida trouxe uma proposta diferente, apresentando um menu com peito e sobrecoxa de pato ensopado no molho de laranja acompanhado de arroz com sementes de urucum, amendoim e banana da terra, além de ameixas enroladas em fatias de bacon.

Para a sobremesa, os chefs experimentaram uma iguaria chamada por Monica de borrachudo, feita com pães embebidos em leite e frutas cristalizadas, assemelhando-se ao panetone.

As duas equipes tiveram ótimas avaliações, entregaram pratos criativos, saborosos e muito bem executados, tornando o jogo difícil para os chefs. Após muito ponderarem, o resultado chegou e apontou para a Maria do Carmo e Eduardo como os campeões.