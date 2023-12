Quais acompanhamentos devo servir com o pernil de Ano Novo?

O pernil é um dos assados clássicos do Natal e Ano Novo. A carne, que vem da porção traseira do porco, é conhecida pela maciez, suculência e sabor marcante, o que a torna queridinha para as festas de fim de ano.

Mas só a carne não serve a mesa e para apreciar da melhor forma o pernil, alguns acompanhamentos podem fazer a diferença.

Além dos temperos colocados na carne, variedades de molhos completam a experiência. Você pode apostar em opções agridoces e chutneys. Molho de laranja, tangerina, barbecue, abacaxi e mostarda com mel acompanham muito bem o pernil.

Para saber mais dicas e curiosidades sobre o pernil, leia a matéria completa, do jornalista Felipe de Paula para o Paladar, neste link.