A final do MasterChef+ está se aproximando e logo mais saberemos quem será coroado como a dupla campeã desta edição do reality show. O desafio final será preparar um menu de Ano Novo perfeito. Mas você sabe o que os vencedores vão levar pra casa? A gente te conta!

Cada um vai ganhar R$ 25 mil no cartão do Pão de Açúcar em filiação com o Itaú e 25 mil pontos stix para trocar por prêmios oferecidos pela rede de mercados oficial do programa. Além disso, a marca de cervejas Eisenbahn vai presentear os participantes com um bar completo na casa dos ganhadores e um curso profissional de sommelier de cervejas.

E os prêmios não param por aí! A marca Royal Prestige vai renovar a cozinha dos campeões com um kit de panelas premium e a produtora de aço Arcelormittal vai equipar suas casas com utensílios e eletrodomésticos. Por fim, cada um também vai levar para casa um troféu exclusivo feito em aço com a logo do programa.

Quem disputa a final da segunda edição do MasterChef+ são as duplas Cida e Mônica, e Eduardo e Maria do Carmo. A final vai ao ar na tela da Band nesta terça-feira (26), às 22h30. As informações são do site oficial da Band.