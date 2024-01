MasterChef+: descubra qual participante quer abrir uma empresa de marmitas

Um participante da 2ª temporada do MasterChef+, que chegou ao fim em dezembro, revelou que pretende abrir uma empresa de marmitas congeladas.

Cláudio, de 65 anos, foi eliminado do programa durante a semifinal e afirmou que não quer deixar a chance passar com toda a atenção que recebeu com o reality.

“Eu tenho uma ideia de montar algumas coisas e marmitex congelado é uma coisa que está tendo uma demanda grande com comidas fitness. Eu já tenho tudo como fazer, o que estou estudando é parte de vendas, de colocar o produto na rua”, disse o ex-MasterChef ao Band.com.br.

“Quero ver se em 2024 eu começo com isso. Tem algumas outras oportunidades também, vou estudar todas elas”, completou.