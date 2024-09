Jacquin lamenta eliminação de ‘filho postiço’: ‘Talento não faz tudo’, diz

No último episódio que foi ao ar na terça-feira, 24, o participante João Vitor foi o eliminado da vez após se destacar de forma negativa nas duas provas que consagraram o top 10 da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores.

Segundo o portal da Band, quem está visivelmente abalado é o chef Érick Jacquin, isso porque o jovem era considerado como seu “filho postiço” no programa. Durante entrevista ao canal, o franês não passou pano para os erros de João, mas lamentou a saída do competidor. “Não foi o dia dele, ele cozinhou muito mal. Ele fez muito mal a alcachofra, o ovo poché, a sobremesa estava muito doce”, começou.

Na sequência relembrou a relação da dupla. “Eu gosto muito desse menino. Tirando essa brincadeira do ‘filho do Jacquin’, acho que ele tem futuro. É um bom menino, agradável, honesto, sorridente, tem tudo para ser um bom cozinheiro. O talento não faz tudo, precisa aprender. Às vezes, prefiro as pessoas que têm menos talento, mas que querem aprender”, disse.

Prova de eliminação

Na prova de eliminação, o competidor com o melhor prato se livrava da eliminação, enquanto os outros seguiam para o próximo round. João Vitor foi eliminado por causa de um erro na hora da preparação, sua entrega do ovo poche não ficou tão bonito estéticamente como o da Andréia. “Vai fazer falta aqui, guri”, disse a chef Helena Rizzo para o filho de consideração de Jacquin.

