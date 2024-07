MasterChef Brasil: Ana Paula Padrão solta palavrão em prova tensa e vídeo viraliza; assista

Nesta terça-feira, 23, foi ao ar mais um episódio do MasterChef Brasil. Todos viveram as emoções à flor da pele, e um momento em que Ana Paula Padrão solta palavrão, após bastante tensão na prova de eliminação, repercutiu nas redes sociais.

Na ocasião, os participantes foram desafiados a entregar esfihas abertas e fechadas de qualidade para os chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, valendo a continuidade no programa. Juan, Roberto e outros participantes estavam nesta prova.

Roberto, por sua vez, desafiou os segundos após demorar para colocar as esfihas na bancada, como exigia a regra. ‘’Roberto! 5 segundos’', alertou Ana Paula Padrão gritando o nome do participante, que, por fim, deixou sua produção na bancada.

‘’Caralh*! Vai ser zen assim lá na casa do chapéu’', comentou a apresentadora após o momento de tensão, lembrando do quanto o participante, Roberto, sempre se demonstrou calmo nos demais episódios.

PUBLICIDADE

Eliminado do nono episódio

As apresentadoras do PodDelas, Tata Estaniecki e Boo Unzueta, fizeram uma participação especial neste episódio, neste mesmo momento da produção das esfihas.

Juan entregou esfihas abaixo das exigências do desafio, sendo o eliminado da vez. “É triste porque eu peguei esse avental com tanta garra, não [queria] largar ele nunca”, disse. Relembre.

E a louça?

Não são os participantes que se responsabilizam pela arrumação da bagunça que se instala enquanto eles estão preparando os pratos. A produção do programa se encarrega de cuidar de tudo, deixando a bancada livre, organizada e limpa para que a próxima prova possa ser executada. Descubra detalhes sobre o assunto aqui.

PUBLICIDADE

Cozinheiros participantes

Depois de um episódio em que Ana Paula Padrão solta palavrão, muitas emoções ainda estão por vir. A 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024 já se encontra no nono episódio e alguns dos participantes já foram eliminados do programa. No entanto, você ainda pode conferir o perfil de todos os cozinheiros amadores que ainda estão disputando uma vaga na final. Confira.