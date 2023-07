MasterChef: Leo Giglio dá depoimento emocionante após ser eliminado do programa

Participante da 10ª temporada do MasterChef Brasil. Foto: Via Instagram/@leogiglio.masterchef10

Leonardo da Rosa Giglio foi o primeiro cearense a participar do MasterChef. Eliminado na última terça-feira (25), o cozinheiro afirma que defendeu sua própria identidade durante a trajetória. Leonardo alcançou o top 10 da 10ª temporada.

Sua eliminação foi lamentada pelo chef Jacquin, que presenteou o participante com um broche de 13 pérolas, representando Nossa Senhora. Em entrevista ao Vida&Arte, Leo reconhece sua participação pelo programa como “sensacional” e afirma sair com sensação de missão cumprida: “entendo que foi uma participação de muita representatividade”.

O participante teve momentos icônicos como o baião de dois com shoyu, um prato criticado pelos jurados, mas muito reconhecido nas redes sociais. Além disso, a galinhada com pirão que fez sucesso, com elogio do chef Jacquin ao molho hollandaise, como um dos melhores já provados no programa.