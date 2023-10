MasterChef Profissionais: Cíntia desabafa sobre ter sido escolhida por último em prova

No último episódio do MasterChef Profissionais, transmitido na terça-feira (03), aconteceu a primeira prova em equipe da 5ª temporada. Moisés, que era líder do time azul, escolheu Franklin para liderar o time vermelho. Cada um deles foi encarregado de selecionar os membros de sua equipe, e, durante o processo, Cintia não foi escolhida, acabando por integrar o time do confeiteiro.

Segundo a Band, ao ser questionada sobre ter sido deixada por última, a chef ironizou: “Porque eles me adoram, porque eu sou superespecial. Sou requisitada, sou linda, eles me adoram!”. Ela completou dizendo que tem poucos amigos na competição e, por essa razão, acabou sendo a última a ser escolhida durante a formação das equipes.

No entanto, como diz o ditado popular, “os últimos serão os primeiros”! O time azul, do qual Cíntia fazia parte, saiu vitorioso na prova em equipe, assegurando assim a permanência no MasterChef. Depois de enfrentar duas provas de eliminação consecutivas, a cozinheira ficou feliz em subir para o mezanino.

