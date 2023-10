MasterChef Profissionais: Fogaça troca farpas com Jacquin na primeira prova em equipe da noite

Foi ao ar nesta terça-feira (10) o quarto episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, exibindo mais uma prova em equipe. Desta vez, o desafio foi comandado por Érick Jacquin, e os participantes tiveram de reproduzir oito receitas de sua autoria, servindo aos convidados entradas, pratos principais e sobremesas.

Durante a produção, a tensão subiu, os cozinheiros ficaram nervosos ao lidar com a dificuldade de preparar os pratos e com os feedbacks não muito calmos ou sutis do chef Jacquin, que supervisionou o serviço.

Os cozinheiros tiveram direito a duas horas de mise en place - isto é, tempo de preparo - e uma hora de serviço, e é claro que na competição não faltaram comentários dos jurados, inclusive um específico de Henrique Fogaça, que aproveitou a situação de nervosismo de Jacquin para alfinetá-lo: “Meu serviço tava bem melhor que esse aí, hein!?”, disse em relação à prova anterior comandada por ele.

