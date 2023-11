MasterChef Profissionais: Campeã da temporada reage aos comentários dos jurados

Professora de gastronomia e chef do restaurante Afeto, localizado em Brasília, Bárbara, autora de um menu com releituras de receitas brasileiras tradicionais, é a campeã da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, cuja final foi exibida na televisão aberta nesta última terça-feira, 14, às 22h30.

A cozinheira alcança um marco histórico no programa, sendo a segunda mulher a conquistar a vitória (a primeira foi Dayse Paparoto, que ergueu o troféu em 2016), e em entrevista ao Band.com celebra o feito: “Para mim, é um grande presente [ganhar o MasterChef] neste momento, sendo mãe, empresária e chef de cozinha, e representar todas essas mulheres que se desdobram em mil para fazer todas essas funções com maestria”.

“A construção do menu teve influência das pessoas que fizeram parte da minha vida e contribuíram nesta trajetória. Minha maior realização profissional foi o meu espaço, que se chama ‘Afeto’, e não trouxe os pratos de lá, mas representações dele, por meio de ingredientes e memórias”, explica.

Com pratos marcados com muita afetuosidade, a campeã acredita ter sido coerente em sua missão de demonstrar que sentimento e cozinha profissional podem caminhar juntos: “Às vezes, a gente fala de afeto dentro da cozinha, e as pessoas acham que é uma coisa muito caseira, muito amadora. O afeto é legal para o amador, mas o profissional tem que ser sério, tem que ter postura... Nada a ver! Acho que consegui trazer este profissionalismo e esse lado afetivo para a cozinha”.

E quando perguntada sobre como se sentiu ao receber os elogios de Helena Rizzo, em quem se inspira e para quem já estagiou no início de sua carreira, Bárbara se emociona: “Ouvir isso dela é melhor que qualquer prêmio, porque a gente está aqui para receber os feedbacks [dos chefs] e se inspirar no trabalho deles”.

Receitas testadas e aprovadas

