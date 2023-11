MasterChef+: quem serão os jurados da próxima edição?

Com a estreia prevista para acontecer nesta próxima terça-feira (21), o MasterChef+ deixa algumas dúvidas: quem estará no elenco de jurados da competição? Afinal, o chef Henrique Fogaça, anteriormente, precisou se afastar e foi substituído pelo Rodrigo Oliveira por um período.

Porém, para quem gosta da Helena Rizzo, do Érick Jacquin e do Fogaça, pode ficar tranquilo, porque eles estão de volta e vão julgar os pratos feitos em desafios dificílimos e apontar um vencedor da temporada.

“Sempre ressalto que a nossa mente é o nosso lar. Se a pessoa mantém o cérebro ativo, seja lendo um livro, aprendendo uma língua, fazendo um esporte ou cozinhando, ela terá qualidade de vida na velhice. O MasterChef+ vai mostrar isso para quem estiver assistindo”, cita Henrique Fogaça.

Érick Jacquin, segundo o portal Band, fez questão de comentar que essa é a temporada favorita dele. ‘’Tem muita história e todo mundo gosta de mim, mas se fizer alguma coisa que eu não goste, pego pesado”, brincou o chef. Eles também terão auxílio da Ana Paula Padrão, apresentadora do programa.

“Temos muitas figuras incríveis, com trajetórias bem diferentes. Acho que precisamos escutar mais os mais velhos porque sempre existe algo para evoluir. Com eles, me sinto muito no lugar de aprendiz. Julgo a partir das minhas experiências, mas com abertura para ouvir cada um, pois há um respeito muito grande ali”, diz Helena Rizzo.

