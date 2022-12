Dez sobremesas para rechear sua ceia de Natal

Natal é aquele momento de reunir a família e os amigos ao redor de uma mesa, com uma ceia farta. O Paladar decidiu te ajudar a ter um rol de doces de Natal para escolher o que mais curte para servir durante a festa. Confira as dez melhores sobremesas natalinas para adoçar a sua comemoração!

Deliciosa rabanada Foto: Marinna Gastronomia

Rabanada com especiarias e coalhada doce

Também conhecida como “fatia dourada” ou “fatia de parida”, a rabanada é um clássico da época de Natal. Sabemos que a sobremesa apresenta uma grande variedade de preparos, mas vale conhecer a rabanada com especiarias e coalhada doce do chef Thiago Piazza.

Pavê de leite ninho Foto: Pexels

Pavê de leite ninho

Mas é para ver ou pra comer? O pavê não pode faltar na mesa natalina e seu tio também não pode perder a piada. Portanto, que tal aprender a fazer esse delicioso pavê de leite Ninho? Confira essa receita da chef Fádia Cheaito, que certamente irá agradar ao paladar de todos!

Pudim de panetone sobre travessa branca com filete vermelho. A travessa está sobre uma tábua de madeira. Ao fundo aparece parte de um guardanapo de tecido rosa Foto: Helcio Nagamine

Pudim de panetone

Falou em doce de Natal, falou em pudim de panetone. Que tal conferir a receita que a confeiteira Joyce Galvão criou em um momento de apuro, quando percebeu que não teria uma sobremesa para o almoço de Natal? Trabalhando com um dos elementos mais natalinos, ela criou o doce que ficou simplesmente divino. Confira o passo a passo.

Delicioso pudim de leite Foto: Freepik

Pudim de leite

Ainda no mundo dos pudins, o de leite também faz bonito na ceia de Natal. Esse doce, que tem aquele jeitão de reunião de família e é sempre apreciado. Traga o gostinho de infância para a mesa com essa receita de pudim de leite.

Delicioso bombom de tâmara Foto: Isadora Silveira

Bombons de tâmara

Além da estrela da árvore, as tâmaras também brilham no Natal. Segundo a lenda, as tâmaras são ligadas ao amor. Muito apreciadas durante a noite de festa, essas frutas também combinam com chocolate. Então, que tal conhecer essa receita de bombom de tâmara?

Deliciosa torta de noz pecan Foto: Giuliana Nogueira

Torta de noz pecan

A torta de noz pecan é uma das sobremesas típicas das famílias americanas no Dia de Ação de Graças, mas aqui no Brasil, esse doce é sensação durante a época de Natal. Confira essa receita deliciosa da chef Erica Generoso, que vai trazer um gosto todo especial para a sua noite de Natal!

Panna cotta com calda de laranja Foto: Divulgação Mondo Gastronômico

Panna cotta com calda de laranja

A panna cotta é aquele docinho gelado, perfeito para as noites quentes de dezembro. A sobremesa tem como base a gelatina e pode ser servida com diversas caldas e frutas. Veja como o chef Enok Gomes prepara essa gostosura nessa versão de panna cotta com calda de laranja.

Fatia de bolo mousse de maracujá Foto: Istock

Bolo mousse de maracujá

O maracujá é aquela fruta azedinha, que combina com todos os momentos e deixa sua mesa com aquele ar mais tropical. Esta receita de bolo mousse de maracujá, que é super fácil de fazer, vai muito bem durante uma noite quente de Natal. Confira o passo a passo que a chef Fádia Cheaito compartilhou.

Delicioso bolo de chocolate Foto: Leonardo Machado Freire

Bolo de chocolate com avelã e nibs de cacau

É claro que em nossa lista de sobremesas perfeitas para o Natal não poderia faltar ele, o bolo de chocolate! Essa receita veio não só para decorar a mesa, mas também para adoçar o paladar e tirar, como num passe de mágica, todo o estresse de fim de ano. Confira essa deliciosa receita de bolo de chocolate com avelã e nibs de cacau, do chef Kafe Bassi.

Delicioso cookie

Cookie clássico

Os cookies são os famosos biscoitos de Natal. Conta-se que nas casas alemãs, os biscoitos tinham que ser feitos com desenhos de pinheiros e só podiam ser comidos após a ceia. Outras histórias falam que as crianças deveriam deixar cookies para agradar ao Papai Noel. De onde surgiram as lendas, ninguém sabe, mas uma coisa é certa: os cookies são perfeitos nas mesas natalinas e fazem muito sucesso, principalmente com os pequenos. Garanta já a receita de cookie clássico da Beik Confeitaria, que aquece corações e deixa sua mesa mais alegre.

