Masterchef+: Susto no programa durante prova muda o clima da cozinha

No episódio desta última terça-feira (12) do Mastechef+, um susto no programa durante a degustação dos pratos fez com que um movimentação a mais acontecesse na cozinha e ainda deixasse os participantes preocupados, porque a chef Helena Rizzo acabou engasgando.

O momento foi registrado quando Cláudio e Rachel apresentavam os seus pratos na prova da Moqueca, falando quais ingredientes tinham colocado e quais foram os modos de preparo, enquanto os três chefs experimentavam na frente de todos o resultado.

Até que Helena Rizzo se manifesta com uma exclamação e diz que engoliu um espinho de peixe. Imediatamente, ela se afasta da bancada e começa a andar de um lado para o outro, massageando a garganta. ‘’Preciso de um pão’', pede, enquanto chega a tossir.

Ao mesmo tempo, Érick Jacquin pergunta se os espinhos foram retirados, com os cozinheiros citando que tentaram tirar, ‘’mas ficaram alguns’'. ‘’Água?’’, questiona Fogaza, falando para ela beber. ‘’Deixa eu botar um arroz’', complementa Helena, enquanto pega o ingrediente do prato.

‘’Desceu?’’, pergunta Fogaza, com a chef confirmando que sim em um sinal positivo. ‘’Foi!’’, ‘‘boa’', ‘‘passou’', comemoram os outros jurados, conforme informações do portal Band.

A dupla, decepcionada com o resultado, ouviu ao final que não ‘’trabalharam bem juntos’' e Helena ainda disse que ‘’faltou brilho’' no preparo, mas não citou sobre o engasgo nesse ápice da avaliação.