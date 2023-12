MasterChef+: Saiba quem deixou o programa nesta terça-feira (12)

Acaba de ir ao ar o 4° episódio do MasterChef+, que definiu os semifinalistas da temporada. Os participantes tiveram de enfrentar uma prova de trabalho em dupla, onde cada componente atuou em papéis diferentes na cozinha, um dando os comandos e outro executando, e tendo as funções alternadas a cada 10 minutos.

O intuito principal do desafio era preparar uma moqueca com arroz, farofa e molho de pimenta, e a dupla que entregou o melhor prato foi a composta por Cida e Monica. Os dois arrancaram elogios dos jurados e subiram ao mezanino, conquistando as primeiras vagas para a semifinal.

Por outro lado, Suyan, Ida, Cláudio, Maria do Carmo, Eduardo e Rachel foram encaminhados para a segunda prova da noite. Incumbidos de preparar um fettuccine alfredo seguindo as instruções de Henrique Fogaça, eles deram tudo de si para escapar da eliminação, mas o jogo teve de seguir, e Ida e Rachel, responsáveis pelos pratos que menos atenderam às expectativas dos jurados, tiveram de deixar o programa.

