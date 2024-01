McFish no McDonald’s: veja 5 homenagens de chefs para matar a saudade do lanche

A matéria escrita por Fernanda Meneguetti, com o título ‘McFish volta em quantidades limitadas’, reafirma que, nesta quarta-feira (17), o clássico lanche com peixe do McDonald’s retorna ao cardápio da franquia.

No entanto, a publicação no Instagram do Fast Food informou que o ‘‘estoque é muito limitado’'. Por isso, separamos 5 versões de lanches de chefs com peixe empanado para você matar a saudade do clássico. Leia o conteúdo completo aqui.

Nou Burguer

O chef Amilcar Azevedo faz o ‘’baita milanesa de peixe’' (R$ 28) com pão brioche, molho tártaro, picles de cebola rocha e pepino, além do queijo cheddar. Para receber o lanche em casa, os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp ou Ifood.

Nosh

O estabelecimento localizado em Santa Cecília (SP) oferece o Schnitzel de Peixe (R$ 44), que leva ingredientes como couve frita, molho de maionese, repolho roxo e vinagrete no pão pita.

Sororoca Bar

No Sororoca Bar, os chefs Gustavo Rodrigues e Marcelo Corrêa Bastoso criaram uma versão de mini lanches de peixe frito compostos por tártaro de chuchu, pimenta agridoce e açaí (R$ 39).

Megusta

O apetitoso Meg Fish (R$ 40), da chef Renata Vanzetto, contém ingredientes como cebola roxa, molho tártaro e picles, com todo o conjunto fechadinho no pão brioche.

Churrascada do Mar

O sanduba do Churrascada do Mar acompanha as produções do restaurante voltadas para os frutos do mar. Por lá, a versão do McFish contém peixe empanado, maionese de wasabi e batatas fritas.