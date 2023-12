Descubra quais são as frutas do verão que vão bem em sucos e sobremesas

Com o verão chegando, as receitas na cozinha também mudam. As pessoas buscam por ingredientes mais gelados e refrescantes que sejam saborosos nessa época do ano. As frutas da estação, por exemplo, são uma boa opção, podendo serem consumidas sozinhas ou em sucos e sobremesas.

Confira 6 frutas da estão para consumir durante o verão:

Melancia - com 95% de água, essa fruta é extremamente suculenta e ajuda na hidratação em meio ao calor. A melancia pode ser aproveitada em sucos, saladas, picolés e, até mesmo, sopas! Graviola - essa fruta tem muito potássio e fibras, além de ser muito suculenta e render um ótimo suco. Lichia - está disponível em apenas um pequeno período do ano e o verão é o melhor momento para consumi-la. Ela tem muita água, o que a torna muito suculenta e refrescante. Abacaxi - rico em vitamina C, fornece muita energia e facilita muito na digestão, por apresentar uma enzima que quebra as proteínas de alimentos, a bromelina. Manga - outra fonte de vitamina C, essa fruta é bastante suculenta e é uma delícia quando congelada, na forma de suco e também como sorvete ou picolé. Acerola - fonte de antioxidantes e vitamina C, pode ser consumida em sucos e sobremesas.

Para saber receitas deliciosas com as frutas da estação, leia a matéria.

Receitas testadas e aprovadas

