Melhor azeite nacional é produzido em São Paulo e Rio Grande do Sul; conheça

Até 2008, ano em que o primeiro azeite 100% nacional foi produzido para fins de experimento e pesquisa, o Brasil produzia apenas azeitonas, os frutos das oliveiras, árvores que passaram a ser cultivadas no país através de mudas trazidas por imigrantes europeus a partir de 1800, que se estabeleceram entre as regiões Sul e Sudeste.

É por esse motivo que boa parte da produção de azeites brasileiros fica concentrada nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e alguns selos representantes foram selecionados para serem analisados por especialistas na última edição do Paladar Testou, lançada nesta terça-feira (28).

Paula Brauen, Ana Beloto e Sandro Marques formaram o júri da vez para testar amostras de 6 marcas - obviamente nacionais - analisando cada uma sob os critérios de frescor, aroma, sabor, nível de picância e amargor. Os resultados foram organizados em uma lista classificatória e o primeiro lugar foi ocupado pelo azeite Sabiá.

A produção da marca é realizada nas fazendas localizadas em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Seu azeite conquistou os jurados por ter um sabor levemente picante, que o torna perfeito para acompanhar pratos bem temperados, um aroma amendoado e muito frescor.

Para conferir o ranking completo e as avaliações das demais marcas, confira a matéria ‘Qual é o melhor azeite brasileiro?’, por Chris Campos, disponível aqui.