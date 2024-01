Vai comprar azeite extra virgem? Descubra qual é o melhor do mercado após teste

Na matéria de Chris Campos, com o título ‘Qual o melhor azeite extra virgem até 70 reais?’, destaca-se que o azeite extra virgem Las Doscientas. A marca foi eleita pelos especialistas como a melhor disponível no supermercado.

Esse resultado foi alcançado depois do teste às cegas que considerou amargor, picância e aroma como critérios de avaliação. Para isso, foram analisadas 20 marcas, sem identificação, todas com o preço de até R$ 70.

Com isso, o júri especializado chegou à conclusão que o azeite classificado como número um da lista apresenta equilíbrio no sabor entre amargor e picância, além do aroma com toques de alcachofra. Para descobrir mais detalhes, leia o conteúdo completo.