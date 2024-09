A melhor cerveja de trigo do mundo segundo o World Beer Awards 2024

Atualmente, o mercado inclui cervejas com fruta, malte, trigo entre outros ingredientes. Essa última opção se tornou uma categoria do universo cervejeiro, com a Weihenstephaner considerada a número um ao conquistar o título de melhor cerveja de trigo do mundo de acordo com o World Beer Awards 2024.

De estilo cerveja de trigo escuro e com teor alcoólico de 5,30%, essa cerveja produzida pela Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, na Alemanha, tem um rótulo tradicional que destaca as cores preto e dourado.

Esse título confere um reconhecimento internacional além do país de origem de produção, destacando não somente a categoria, mas também essa bebida para o público desse universo.

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo na avaliação. Elas são selecionadas primeiro dentro país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Cervejas com trigo

A maioria das cervejas possuem trigo na composição, então essa não é uma categoria muito diferente da tradicional no bolso e paladar do consumidor. Uma das mais conhecidas, que leva o grão entre os ingredientes, se chama Weissbier, com malte de trigo e de cevada. Entenda mais sobre o assunto nesta matéria.

Mitos e verdades sobre a cerveja

O fato da cerveja geralmente possuir trigo na composição descaracteriza o mito de que cerveja de trigo é ruim. Esse universo explora outros mitos e verdades relacionados aos seus efeitos, diferenças com o chope e muito mais. Veja os mitos e verdades sobre a cerveja neste web stories.