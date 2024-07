A melhor cobertura de pizza do mundo leva provolone e amêndoas grelhadas; veja receita

Fernanda Meneguetti, repórter do Paladar, teve acesso a famosa pizza do pizzaiolo, Giuseppe Cutraro, da Peppe Pizzeria Napoletana, em Paris, considerada a iguaria com a melhor cobertura do mundo. Durante sua matéria, ela selecionou pontos interessantíssimos sobre a famosa cobertura de Giuseppe, apreciada pelo mundo a fora.

Segundo a repórter, a cobertura conta com: tomates amarelos, presunto cru curado por 18 meses na fazenda Rovagnati, na Lombardia. Além disso, provolone e mozarela de búfala italianos, geleia de figo orgânico para um toque de dulçor e amêndoas grelhadas para um pouco de crocância. E ainda, folhonas de manjericão para o toque final.

Giuseppe Cutraro

Dentre os prêmios que Giusepe coleciona, está o prêmio de melhor pizza contemporânea em Nápoles em 2019 e 2020, num concurso mundial restrito a mil candidatos. Além disso, a melhor pizzaria da Europa (fora da Itália!) em 2021 e 2022 pelo prestigioso guia 50 Top Pizza.

Cutrato recebeu também o prêmio de melhor pizzaiolo do mundo e a terceira melhor pizzaria do mundo em 2022. “É como receber uma estrela Michelin. Não nos limitamos aos clássicos; utilizamos produtos sazonais e criamos nossas próprias receitas exclusivas,” explicou.

América Latina pelo 50 Top Pizza

Pizza quatro queijos da Pizzaria Castelões Foto: Mauro Hoplanda

Mas, não é só na Itália ou na França que tem pizza boa, ou, com a melhor cobertura de pizza do mundo. Segundo o ranking divulgado pela América Latina pelo 50 Top Pizza, o Brasil diante dos 50 países está em primeiríssimo lugar. Dentre os 10 primeiros colocados, o Brasil está presente em quatro posições.

Confira:

