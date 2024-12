Qual é a melhor forma de consumir amendoim para a saúde?

O amendoim é um alimento versátil, podendo funcionar como petisco ou parte integral de uma receita. Além disso, são muitas as versões disponíveis para todos os gostos, como cru, torrado, cozido, doce, salgado ou em pasta.

Mais do que apenas saboroso e um bom aperitivo para matar a fome, o amendoim também é rico proteínas e gordura saudável, como mostra a matéria de Beatriz Bulhões, na editoria de Saúde do Estadão.

Benefícios do amendoim

O amendoim é rico em gordura insaturada que, ao contrário das gorduras saturadas, se destaca por seus efeitos protetores, como favorecer o controle do colesterol e reduzir o risco cardiovascular.

O alimento também concentra proteínas, nutrientes essenciais para a formação de músculos, e fibras, que contribuem para o funcionamento do intestino.

Além disso, o amendoim possui vitaminas A, K, D e E. A vitamina A é relacionada à saúde da pele, do cabelo e da visão; a D ajuda na absorção de cálcio nos ossos; e a K e a E são antioxidantes. Na composição, também aparecem algumas vitaminas do complexo B.

Como consumir amendoim?

As versões mais recomendadas do produto são cru, in natura, torrado ou cozido. As pastas de amendoim com o selo “integral” também são uma boa escolha.

Quando for consumir amendoim, a única questão para prestar atenção é na quantidade, já que ele apresenta bastantes calorias, mesmo sendo considerado saudável. Apesar de a gordura monoinsaturada ser considerada “boa”, ela segue sendo gordura e fornece altas doses de calorias.

Especialistas recomendam de 30 a 40 gramas de oleaginosa por dia, o famoso punhado. Essa quantidade de amendoim fornece por volta de 190 calorias.

Receitas com amendoim

Agora que você já sabe os benefícios desse alimento e a quantidade ideal de consumo por dia, que tal testar algumas receitas? Veja abaixo:

Salada indonésia de frango, abacaxi e amendoim

Salada indonésia de frango, abacaxi e amendoim Foto: Renata Carlini | Prato do Dia

Uma opção mais saudável, essa salada leva frango com abacaxi e molho picante feito com amendoim. A dica é usar pasta de amendoim crocante. Veja a receita completa.

Amendoim torrado e salgado

Amendoim torrado e salgado Foto: Ana Bacellar

Esse amendoim torrado é perfeito para quando você vai receber os amigos em casa. Os petiscos são cobertos por uma casquinha salgada, que vai temperá-los na medida certa. Veja a receita completa.

Smoothie de pasta de amendoim

Smoothie de pasta de amendoim Foto: Julia Andrade

Procurando aquela bebida gelada para dar um up no seu dia? O smoothie de pasta de amendoim é a receita saudável perfeita para isso. Feita com morango, leite vegetal e adoçante, é ideal para veganos e pessoas com restrições alimentares. Veja a receita completa.