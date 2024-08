Uma das carnes mais tradicionais no churrasco, a costela bovina, é um corte com um custo não tão caro e incrível de trabalhar na grelha. Com fibras longas e uma quantidade de gordura considerável, fica muito saborosa e suculenta quando pronta. Para saber tudo sobre como escolher e preparar costela para churrasco, leia a matéria de Giulia Howard.

Melhor parte da costela

Ao Paladar, a especialista em churrasco Paula Labaki revelou que a costela do dianteiro é a melhor parte da costela, pois é onde há mais carne e um nível de gordura mais equilibrado.

Portanto, na hora de ir ao açougue, a dica é sempre optar pela costela do dianteiro. Além disso, atente-se aos diferentes cortes da costela, como o assado de tira (um corte horizontal da costela), bananinha (a carne entre os ossos), short rib (parte costela, parte acém), entre outros.

Melhores formas de preparar costela

Existem muitas formas de fazer costela. No caso do estilo fogo de chão, a especialista recomenda colocar o sal apenas na hora de cortar e servir. Já quando a costela é feita no forno, o ideal é adicionar o sal e pimenta do reino antes de levar para assar. Se for fazer na panela, um mirepoix (cenoura, cebola e salsão picados) combina muito bem para fazer um molho.

Receitas com costela

Agora que você já sabe a melhor parte da costela e as algumas formas de como prepará-la, que tal conferir algumas receitas fáceis e práticas que levam a carne? Confira abaixo:

Costela com mandioca

Costela com mandioca. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Esse preparo de costela é feito em apenas uma panela e leva mandioca cozida em uma receita simples e prática, que tem somente seis passos. Veja a receita completa.

Costela assada com purê de abóbora

Costela assada com purê de abóbora. Foto: Divulgação: Restaurante Boato

Uma versão mais diferente, esse preparo é feito com costela angus, cerveja preta, saquê, shoyu e mostarda. A receita simples ainda tem como acompanhamento um purê de abóbora cremoso. Veja a receita completa.

Costela bovina do chef Henrique Fogaça

Costela bovina do Henrique Fogaça Foto: Sal Gastronomia/Divulgação

Essa receita é do chef Henrique Fogaça, jurado do MasterChef Brasil, e leva mirepoix, um dos elementos mais especiais nesse prato de costela bovina. Veja a receita completa.