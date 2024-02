Criador do TasteAtlas fala sobre as ‘injustiças’ das avaliações dos pratos brasileiros

O TasteAtlas é um site que exibe avaliações amadoras do universo gastronômico, funcionando como uma enciclopédia digital que registra informações sobre comidas, bebidas e restaurantes do mundo todo.

A plataforma é uma criação do croata Matija Babic, que teve a ideia de criá-la ao se deparar com a dificuldade de encontrar indicações do que experimentar enquanto explorava novos países. “É fácil encontrar os restaurantes turísticos mais populares, a alta culinária com estrelas Michelin e as pizzarias famosas, mas como eu saberia o que as pessoas realmente comem lá e onde?”, contou em entrevista exclusiva ao Paladar.

O criador também falou das eventuais polêmicas que envolveram pratos brasileiros (como foi o caso do cuscuz paulista, eleito uma das piores iguarias nacionais pela plataforma), abordando os impactos gerados: “Curiosamente, as pessoas muitas vezes começam a comer e promover pratos que acabam na parte inferior de nossas classificações por despeito”, observa.

Isso se mostra muito real quando se leva em consideração os efeitos desse mesmo caso, que trouxe o prato à evidência novamente através do famoso programa culinário comandado pela apresentadora Ana Maria Braga, o Mais Você. “A ideia do TasteAtlas é instilar orgulho na comida tradicional, motivar as pessoas a comer alimentos produzidos localmente onde quer que estejam e despertar o interesse por outras cozinhas”, acrescenta Babic.

Ainda, o idealizador aborda outras questões sobre o TasteAtlas, como os principais desafios para mantê-lo, sua relevância em escala global e os planos para o futuro. Os detalhes da entrevista podem ser conferidos na matéria de Matheus Mans, disponível aqui.