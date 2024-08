Os melhores bares de SP para tomar chope artesanal

O chope artesanal costuma ser a estrela dos bares nas noites quentes, sempre acompanhado de um bom petisco. Tecnicamente, a bebida nada mais é que uma cerveja comum, o que muda é o método de serviço. Assim, o chope pode ser definido como uma cerveja fresca e não pasteurizada, geralmente servida diretamente de barris em temperaturas mais baixas.

E quando se trata de bares e chopes, a cidade de São Paulo é um dos grandes destaques do Brasil. De olho nisso, o Paladar fez uma seleção de bares e botecos da capital paulista com chopes artesanais que valem a visita. Eles são gelados na medida certa, bem tirados e de colarinho alto, conforme mostra a matéria de Matheus Mans. Veja, a seguir, três bares com os melhores chopes:

Cervejaria Nacional

Mistura de fábrica e bar, a Cervejaria Nacional produz mais de 10 mil litros de chope por mês. Entre as mais celebradas da casa estão a Y-iara, pilsen dourada e translúcida de amargor delicado e sutil; e a Mula, IPA encorpada com amargor elevado, generosa quantidade de lúpulos americanos e notas cítricas.

Endereço: Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros

Beer Rock Club

O bar apresenta 12 chopes, 70 rótulos, drinques e cozinha com hambúrgueres e petiscos. Entre os destaques estão a Punk Rock Pilsen, uma german pilsner com aroma suave de malte e um amargor equilibrado; a Don’t Believe the Hype, american IPA encorpada; e a Sun of a Wit, opção cítrica e leve que harmoniza com saladas e peixes.

Endereço: R. Bom Pastor, 1.675, Ipiranga.

Câmara Fria

No andar de cima do bar Original, em Moema, o speakeasy conta com 10 torneiras de chope artesanal. Entre os destaques estão a Franziskaner Dunkel, a Japas Oishii e a Hocus Pocus Orange Sunshine. Para acompanhar as bebidas, o cardápio traz opções de pizza com massa da Bráz em tamanho brotinho, porções de coxinhas, tábuas de frios e pães quentinhos vindos do bar de baixo.