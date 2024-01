Imagine ter a liberdade de tirar férias quando quiser ou relaxar com uma cerveja grátis após o expediente. Algumas empresas ofereceM benefícios excepcionais que vão além das obrigações legais.

Por meio de programas de bem-estar, espaços de trabalho inovadores, flexibilidade nos horários e chances de desenvolvimento pessoal, essas organizações dizem que buscam promover o bem-estar dos seus colaboradores.

Aqui estão alguns benefícios inusitados que as empresas estão oferecendo aos seus funcionários:

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Licença sabática

PUBLICIDADE A consultoria de tecnologia Thoughtworks implementou uma política de licença sabática como parte de sua estratégia para a retenção de talentos. Essa iniciativa permite que os profissionais se afastem temporariamente de suas atividades rotineiras, oferecendo-lhes a oportunidade de descansar, aprofundar seus conhecimentos ou se dedicar a projetos pessoais. O objetivo é proporcionar um período de renovação, onde os funcionários possam recarregar as energias e voltar ao trabalho com uma perspectiva fresca e aumentar a produtividade.

Nesse programa, os funcionários da Thoughtworks são elegíveis para 12 semanas de licença remunerada após completarem 10 anos de serviço na empresa. Além disso, a cada cinco anos subsequentes, eles têm direito a um adicional de 6 semanas.

Spa com drenagem linfática

O CEO do Grupo Soares Pereira (GSP), André Soares Pereira, conta que para incentivar o bem-estar dos colaboradores, a empresa firmou uma parceria com um de seus clientes, uma clínica de spa.

Publicidade

Quinzenalmente são oferecidos na sede da empresa tratamentos como massagens corporais, drenagem linfática e reflexologia. Outro benefício ofertado são os treinamentos básicos de akidô, judô e boxe na academia interna da empresa.

Sorvete de graça

Segundo o site da empresa de sorvetes americana Ben & Jerry’s, cada funcionário tem direito a três potinhos de sorvete gratuitamente todos os dias.

Chope à vontade está entre os benefícios diferenciados oferecidos por algumas empresas para seus funcionários. Foto: Marco - stock.adobe.com

Chope à vontade

A Heineken diz que os escritórios do grupo em São Paulo e Itu (SP) oferecem um bar para os colaboradores e o happy hour todo dia para momentos informais, onde os colaboradores podem levar um familiar ou amigo após o expediente para conhecer o espaço e beber chope, cerveja sem álcool ou refrigerantes da marca.

Além disso, os 14 mil colaboradores têm acesso a uma plataforma com descontos exclusivos para compra de produtos da cervejaria

Auxílio-viagem

O incentivo à viagem é uma tendência crescente. Empresas como a LocaWeb e a Sicoob, em parceria com a Férias&Co, oferecem pacotes de viagem com subsídio, tornando as viagens mais acessíveis e incentivando os funcionários a explorar novos destinos.

O colaborador entra na plataforma e escolhe o plano que quer. A empresa também define a coparticipação mensal que fará para quem aderir ao benefício. A quantia é revertida 100% em créditos que ficam disponíveis imediatamente na conta do funcionário, para que ele escolha como, quando e para onde quer viajar.

Férias Ilimitadas

A Nilo Saúde passou a adotar o esquema de férias ilimitadas na empresa em 2022. Ela permite que os funcionários tirem quantos dias de férias remuneradas quiserem, baseando-se na entrega de resultados.

Publicidade

Basta avisar a liderança e o RH da empresa com a antecedência informada na cartilha de orientação. Grande empresas como Netflix e a Microsoft também introduziram o esquema de folga remunerada ilimitada.