Chile: quais são os melhores Cabernet Sauvignon do país?

O Chile vai muito além de paisagens cobertas de neve ou pontos turísticos históricos, ele também pode ser reconhecido pela boa experiência com vinhos, especialmente pensando nos melhores Cabernet Sauvignon do Chile.

Produzidos em Puente Alto e dentro da categoria de vinhos tintos, três rótulos se destacam segundo a coluna de Suzana Barelli ao Paladar: o Don Melchor, o Almaviva e o Viñedo Chadwick.

Eles são as principais indicações de Cabernet Sauvignon do Chile para experimentar, e também evidenciam o protagonismo dessa uva no país.

Cabernet Sauvignon, Carignan e Moscatel e vinhedos de Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling, entre as brancas, Syrah e Pinot Noir, entre as tintas. Foto: Marcel Miwa/Estadão

Embora esses sejam os três melhores, a produção com essa uva tem ganhado destaque em outras regiões do Chile, como Viñedo Los Compadres 2018, produzido em Maule pelo Francisco Baettig. Leia mais sobre o assunto aqui.

PUBLICIDADE

Leia também:

Uvas que comemos hoje são ‘descendentes’ da era dos dinossauros

Uma descoberta da Universidade de Michigan tornou os vinhos ainda mais parte da cultura e história da humanidade. Provavelmente, as uvas mais utilizadas hoje na produção destas bebidas tenham ancestrais que estão no mundo há milhões de anos. Leia mais sobre esse fato.

Posso escolher qualquer cor para a taça de vinho?

Geralmente, a escolha da taça depende da ocasião. Em uma degustação informal, uma taça mais chamativa, com cores acentuadas e outras características, pode ser a mais adequada para causar um impacto visual.

PUBLICIDADE

Por outro lado, em uma degustação em que o vinho será avaliado em seus principais aspectos, o ideal é que a taça seja de cristal e o mais fina possível, permitindo que a bebida possa ser analisada com clareza. Entenda.

Vinho Foto: Tiago Queiroz

Guia dos Vinhos

Os melhores Cabernet Sauvignon do Chile são opções para experimentar, mas você também pode explorar outros tipos e pontos importantes deste universo acessando o Guia dos Vinhos, que reúne informações de vários vinhos ao redor do mundo. Clique aqui.