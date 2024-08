Os melhores lugares para comer brunch segundo especialistas

Você já deve ter visto em alguma série de TV americana esse termo: brunch. Ele é uma refeição que vai juntar elementos do café da manhã(breakfast) e do almoço (lunch), geralmente servida entre o final da manhã e o início da tarde.

Neste contexto, as comidas são variadas, podendo ser algo salgado como também um docinho. Além disso, esse momento é marcado por drinques alcoólicos ou café.

Desde cestinhas bonitinhas, coquetéis de boas-vindas, lugares sustentáveis e até mesmo croissants, São Paulo apresenta estabelecimentos que segundo especialistas são os melhores lugares para comer brunch.

Confira alguns:

Notiê

Neste estabelecimento, por exemplo, é servido um coquetel de boas-vindas. Ele também apresenta uma cesta com pães, brioche, folhado, inclusive com pão de queijo no meio. Além disso, uma tábula com o bolo do dia e outras com queijos artesanais. Além disso, vem suco, iogurte, granola, frutas, mel e, claro, café.

PurCoana.Co

Esta outra alternativa de brunch é para a galera que curte um passeio com iniciativas sustentáveis. Por exemplo, eles reutilizam as águas das chuvas e também apresentam um espaço pet. Seu bufê apresenta pães sem glúten e opções veganas. Além disso, frutas, bolos, cokies são outras alternativas que você encontra por lá.

Emporio Fasano

Por último, este estabelecimento traz até mesmo taça de champagne e queijos importados. Além disso, inclui pães caseiros, doces e um croissant. Caso, o cliente não ficar satisfeito pode pedir comida à la carte.

Receita de mimosa

Foto: Codo Meletti|Estadão

Diante de todo esse papo de brunch, neste link você vai encontrar como fazer uma mimosa, drinque que combina suco de laranja e espumante, servido sempre em uma taça flute.