Queijo é um clássico delicioso e que vai bem com tudo, seja na pizza, no risoto ou na salada. A grande variedade de queijos torna-o um ingrediente coringa na cozinha. Mas você sabe diferenciar seus tipos? A gente te ensina!

Queijos frescos

Esses são os queijos que, geralmente, vem com algum tipo de líquido ou soro acompanhando. Macios e bem brancos, são molhadinhos e deliciosos. Alguns exemplos são o minas frescal, o feta e a burrata.

Queijos moles

A maciez da gorgonzola e do roquefort é uma característica inconfundível, bem como a do brie e do camembert. Esses são exemplos de queijos de “mofo azul” e “mofo branco”, que se enquadram na categoria de queijos moles, caracterizados por não terem uma maturação muito avançada, garantindo sua moleza.

Queijos duros

Os queijos duros são aqueles que já maturaram bastante e constituíram uma casca firme nesse processo. São queijos mais intensos, como parmesão e provolone, bem amarelinhos, saborosos e cheirosos.

