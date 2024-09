Os três melhores sabores de pizza da Itália, segundo o TasteAtlas

Cortada ou na mão. Com azeitona ou sem. Molho bem passado. Uma massa crocante. Cada uma dessas definições nos levam diretamente para uma das melhores invenções italianas: a pizza. O que não falta são criações emblemáticas de sabores que fazem o nosso coração acelerar mais rápido.

O amor pela pizza é tanto que só de falar à respeito já vem o cheirinho dela na caixa em nossos subconscientes. No entanto, saindo um pouco da esfera Brasil, vamos viajar ao lado do guia de comidas internacionais, que não é feito por especialistas, e sim, por usuários da plataforma, TasteAtlas com um novo ranking compartilhado pelo site elegendo as Melhores Pizzas do Mundo.

Contudo, quando falamos em melhores pizzas do mundo, apenas um país se destacou nas três primeiras posições do ranking: a Itália! Mamma Mia! Nem deu pro resto tentar sua vez. Mas, quando o assunto é essa massa redonda, eles se garantem na cozinha.

Em terceiro lugar, ficou o sabor Marinara, que levou bronze. Essa pizza napolitana apresenta uma cobertura de tomate, orégano, alho, azeite de oliva extra virgem e, às vezes, manjericão fresco. Enquanto o segundo lugar, com medalha de prata, ficou a pizza de sabor Marguerita que se destacou por apresentar tomates vermelhos, queijo mussarela branco e manjericão verde.

O primeiro lugar, ouro no ranking, ficou com a Napoletana. É feita com poucos ingredientes simples e preparada em duas variações: marinara, a pizza napolitana tradicional com molho de tomate, alho e orégano; e margherita, coberta com tomate, mussarela e manjericão fresco, representando as cores da bandeira italiana, como explicou o TasteAtlas.

Top 10 completo

Pizza Napoletana, Itália Pizza Marguerita, Itália Pizza marinara, Itália Pizza Calzone, Itália Pizza de calabresa, Estados Unidos Pizza Caprese, Itália Pizza estilo Nova York, Estados Unidos Pizza quatro queijos, Itália Pizza capricciosa, Itália Pizza Siciliana, Estados Unidos

Quais ingredientes definem a melhor pizza de São Paulo?

Voltando para o Brasil, em São Paulo, o que não faltam são opções de pizzarias espalhadas pela capital. Mas, quais são os ingredientes que se destacaram na hora de aprovar ou desaprovar a redonda? Confira onde chefs renomados costumam comer pizza em SP. A matéria completa sobre o assunto está aqui.

TasteAtlas

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.