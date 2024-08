Os 3 melhores restaurantes para comer pratos com lagosta em São Paulo

Pratos com lagosta conquistam o coração de quem costuma consumir crustáceos e frutos do mar. Uma lagosta de sabor marcante se destaca e remete a um bom trabalho nos bastidores de uma cozinha. Em São Paulo, alguns restaurantes oferecem pratos com lagosta com maestria.

O Paladar separou uma lista repleta de restaurantes que oferecem excelentes opções, e você pode encontrar em diversas regiões da cidade o crustáceo feito de maneiras diferentes.

Azur do Mar

A Lagosta Grelhada deste lugar, com manteiga de alho, ervas e limão grelhado, é considerada fresca e bem feita. O restaurante, localizado em Pinheiros, é uma excelente opção para comer lagosta, polvos, camarões e peixes, justamente por ser especializado em frutos do mar.

Yū

Além do Lagosta Yū, um sashimi de lagosta com molho trufado e tobiko black, também é possível explorar outras opções de peixes frescos e frutos do mar, presentes no menu deste restaurante japonês localizado no Itaim Bibi.

Èze

No bairro Jardins, este restaurante inclui dois pratos destaque: Taglioni au Homard, com lagosta ao molho de crustáceo e tomate cereja e o Fruits de Mer Grillé, com lagosta, lula na brasa, vieira, camarão, polvo e acompanhamentos a sua escolha. O cardápio é do chef Thiago Cerqueira, com autênticos sabores dos frutos do mar.

