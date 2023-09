Raríssima lagosta azul escapa de ser comercializada para fins gastronômicos

Em 16 de setembro deste ano, a empresa de comércio de pescados Les Viviers de Noirmoutier relatou em sua conta no Facebook a descoberta de uma rara lagosta de cor azul, fruto de uma mutação genética, encontrada a cada dois milhões de casos.

Na postagem, a empresa afirmou que o animal (identificado como uma fêmea pequena) foi encontrado em uma área ilegal para pesca na Ilha de Yeu com o auxílio do escritório de turismo da região, na França, e fez o que era possível para adquiri-lo e, assim, evitar que ele fosse comercializado para consumo junto a outros frutos do mar.

A lagosta foi liberta para “ter uma vida longa, tranquila e feliz”, conforme afirma a legenda da publicação, e ainda recebeu o nome carinhoso de ‘Blue’ (isto é, ‘azul’, em inglês) por meio da votação elaborada por internautas que acompanharam o caso.

