Saiba onde comer lobster roll, lanche de lagosta que tem conquistado paladares

Aberto há pouco menos de um mês, um novo restaurante com operação apta para atender cerca de 500 pessoas ao mesmo tempo já tem um grande sucesso no menu: o lobster roll, que já chegou a mais de 7 mil unidades vendidas e conta com cozinheiros dedicados exclusivamente à sua elaboração.

O restaurante responsável por esse sucesso é o Rhudo, situado em Salamanca, na Espanha. O lanche é uma receita exclusiva e é feito com pão tip brioche de massa ultra macia, selada em manteiga. Acompanha uma salada de maçã, melão, nozes pecan caramelizadas, vinagrete de mel e limão, espirulina, pepino e maionese caseira, enquanto o recheio leva lagostas em tempura com ovas de truta.

A casa projetada para receber clientes todos os dias para almoços, jantares e afters que duram até às 5h da manhã também oferece tartares, ostras, carpaccios e ceviches, além de pratos quentes, sobremesas e uma carta de drinques e vinhos com mais de 500 rótulos, com preços que variam entre 12 e 33 euros (o que equivale a aproximadamente R$ 64 e R$ 176, de acordo com a cotação atual).

Fernanda Meneguetti, na matéria ‘Descubra o lobster roll mais desejado de Madri’, revela mais detalhes do novo estabelecimento que tem feito grande sucesso na cidade espanhola. Confira aqui.