A cidade de São Paulo, um dos maiores polos gastronômicos do mundo, oferece opções para todos os gostos, especialmente para quem busca experiências únicas. Para as festas de fim de ano, selecionamos os 3 melhores restaurantes de comida internacional que se destacam por unir tradição, sabor e qualidade. Confira e escolha o seu favorito para celebrar em grande estilo.

Borgo Mooca

O Borgo Mooca é um restaurante que une a tradição italiana com uma abordagem contemporânea. Isso se reflete muito bem no Bargo, bar subterrâneo, que é uma excelente opção para confraternizações, como mostra a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

No cardápio, pratos como o Tuna Tartar Sando e o Bolovo de Linguiça Blumenau se destacam. A carta de drinques apresenta coquetéis autorais que exploram diferentes influências culturais. O espaço intimista tem capacidade para até 45 pessoas.

Endereço: Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília.

Uru Mar y Parrilla

Este restaurante de comida uruguaia oferece ao cliente as opções de cortes especiais de carnes com acompanhamentos diversos ou ostras vivas que ficam no aquário do salão principal. Para quem quer aproveitar de maneira completa a culinária dos vizinhos latinos, são ótimas escolhas as empanadas nos sabores carne, queijo, linguiça parrillera com queijo e queijo com cebola.

Entre os pratos principais, a casa tem como destaque, além dos cortes nobre de carne, a Paella URU, servida com camarão, lula, marisco, vôngole e finalizada com camarão pistola grelhado. O tradicional sanduíche uruguaiano Choripán também servido com chorizo parrillero, maionese da casa e salsa criolla.

Endereço: Rua Emília Marengo, 109 – Jardim Anália Franco.

Les Deux Magots

Com mais de um século de história, a unidade de São Paulo do café Les Deux Magots conta com cardápio do chef Pascal Valero. O local é uma ótima escolha para quem busca opções de comida internacional - o menu inclui croques, saladas, carnes e peixes, entre outros pratos deliciosos da gastronomia francesa. O espaço ainda é uma boa opção para realizar confraternizações - a biblioteca acomoda 35 pessoas; uma área mais reservada, 25 pessoas; e toda a parte interna, 90 pessoas. A varanda pode ser fechada para 55 pessoas.