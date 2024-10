As melhores sobremesas fritas da Europa segundo o TasteAtlas

Sobremesas fritas ganharam popularidade em todo o mundo, como o famoso (e querido) bolinho de chuva, que surgiu em Portugal. Ele aparece na lista de 100 melhores sobremesas fritas europeias, junto com outros quitutes que se destacam mundialmente. Confira detalhes do ranking do guia gastronômico:

Papanași (3º lugar)

Essa sobremesa é feita com farinha, ovo e queijo sem sal, e pode ser frita ou cozida. Com isso, ganha um formato que parece donut, mas com uma bolinha no centro superior. Essa massa tradicional romena acompanha geleias ou açúcar de confeiteiro, um conjunto que conquistou 4,4 estrelas no ranking do total de 5.

Bomboloni (2º lugar)

Em segundo lugar e também com 4,4 estrelas, o bomboloni nada mais é do que o donut italiano, formado por uma massa redonda, macia e geralmente recheada. Essa sobremesa, que pode ser encontrada em cafeterias e padarias, é consumida especialmente ainda quente, seja com recheio ou apenas coberta de açúcar.

Polish doughnuts (1º lugar)

Também conhecido como donuts poloneses, seu diferencial está em uma massa de coloração mais escura e formato de bola, feita com ovos, leite, farinha, fermento e açúcar. Com recheio tradicional de amora e geleia, essa sobremesa conquistou 4,5 estrelas e ficou em primeiro lugar.

TasteAtlas

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. O TasteAtlas reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região, assim como as melhores sobremesas fritas.