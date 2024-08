Os 3 melhores lugares para comer sonho em São Paulo, segundo especialistas

Nada mais delicioso do que comer um sonho fofinho, sequinho e super recheado direto de uma padaria ou confeitaria. Esse doce é uma ótima alternativa para o café da manhã ou café da tarde. Seu tamanho, recheio e massa feitas de maneira correta influenciam muito na hora da escolha.

Por esse motivo, o Paladar, com a ajuda de especialistas, selecionou alguns estabelecimentos espalhados pela grande São Paulo, em que, o sonho é realmente um sonho.

As responsáveis por essa seleção são quatro especialistas apaixonadas pelo assunto. As confeiteiras Carolina Molena, da Mil Confeitaria, Carolina Vascen, da Donuts Damari, Maria Eduarda Musa , a influenciadora digital especializada em culinária e apaixonada por sonhos desde a infância, e Izabela Dolabela Simon, chef do it.kitchen, formam o time. Confira a seguir três sugestões para comer o melhor sonho em São Paulo.

Dulca Confeitaria

PUBLICIDADE

Carolina Molena da Mil Confeitaria indicou o sonho da Dulca. Segundo a confeiteira, o doce é um clássico que nunca perde a qualidade. Izabela Dolabela afirmou o mesmo e ressaltou que a receita é seguida à risca. “vários sabores e o meu favorito é o de doce de leite”.

Nema

Dentro da procura de sonhos que vão além do gosto tradicional, a Musa indicou a padaria Nema. “A massa é macia e as opções variam entre Nutella e doce de leite”.

Padaria Saint Germain

PUBLICIDADE

O sonho da padaria Saint Germain é o favorito da chef do it.kitchen: “Ele tem a massa fresquinha e sequinha, recheio cremoso e uma camadinha de açúcar bem fininha e delicada”. Além disso, eles também preparam sonhos de creme e também de doce de leite.

Sonho de padaria

Sonho Foto: Felipe Rau/Estadão

Para fazer um sonho de padaria em casa, você vai precisar de 14 ingredientes, dentre eles baunilha, farinha, leite. Com um método de preparo completo, você aprende como chegar no sonho sequinho e fofinho para conquistar toda a família. Veja o link da receita completa aqui.