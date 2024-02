Inspirado pela clássica receita das confeitarias francesas, o chef Lucas Corazza, em parceria com a Mil Confeitaria e a gelateria Artisano, lançou o Milnetto, um cone de palmier recheado de gelato de doce de leite. A sobremesa em edição limitada está disponível para compra até o dia 30 de março nas lojas da Mil Confeitaria, em Pinheiros e na Vila Cordeiro.

Dá para comprar a unidade montada na hora por R$ 18 ou levar para casa o kit com cinco cones para rechear e um pote de 500 ml com o gelato Dulce de Leche, no valor de R$ 115. Pelo delivery da gelateria Artisano, apenas o kit está disponível.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Corazza relembra que, na sua infância, casquinhas de sorvetes e cones sempre o alegravam. Daí a ideia de tornar a massa folhada da Mil Confeitaria ainda mais crocante. O chef destaca: “textura e sabor estão ligados e, se textura é uma emoção, a crocância é a mais barulhenta de todas. Aqui, a brincadeira é com as texturas. É deixar o ‘croc’ ser o protagonista”.

Onde

Mil Confeitaria

R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 185 – Pinheiros

R. Álvaro Rodrigues, 54 – loja7 – Vila Cordeiro

Artisano Gelato

Através do site

Pelo WhatsApp: (11) 97810-3401