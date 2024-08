50 melhores sopas do mundo segundo ranking internacional

Caiu a temperatura e todo mundo só pensa em uma coisa: sopa. Há quem ama, há quem odeie, mas, no inverno esse alimento é a fonte de recarregar as energias e esquentar a barriga.

O TasteAtlas publicou recentemente uma lista com as 50 melhores sopas do mundo. Dentre as escolhas dos usuários da plataforma, o primeiríssimo lugar ficou com Bori-Bori do Paraguai. Na sequência, o segundo lugar foi a Rawon da Indonésia e em terceiro lugar Soto Betawi também da Indonésia.

Além disso, o Brasil, não ficou de fora. “Eu vou tomar um tacacá”, da Joelma, foi parar diretamente em 25º, representando a maravilhosa cultura do Amazonas. O prato de origem paraense leva goma de mandioca, alho, jambu, chicória, tucupi, camarão seco e é temperado com sal e pimenta.

Além disso, o Japão foi o país que apareceu mais vezes no ranking, ao todo nove tipos de sopas foram escolhidas pelos usuários.

Confira

Tacacá

Tacacá Foto: Creative Commons

Aprenda a receita do Tacacá e de mais duas sopas para você se aventurar na cozinha. Nesta receita da chef Amanda Vasconcelos, você vai precisar de nove ingredientes. Confira o passo a passo completo neste link.

Sopa de cebola gratinada

Sopa de cebola gratinada Foto: Priscila Fiedler

Aprenda a receita de sopa de cebola gratinada do Ile de France, a ‘Soup à l’Oignon’. O prato é um clássico da culinária francesa, de origem muito antiga. Com apenas seis ingredientes e um modo de preparo com nove passos completos você aprende tudo neste link.

Sopa de milho verde

Sopa de milho verde Foto: Divino Fogão

Por fim, essa receita é fácil e rápida, podendo ser divida em até quatro porções. Uma dica que fica é comer essa sopa embaixo das cobertas, enquanto assiste um filme ou uma série legal. Veja mais aqui.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações dos usuários da plataforma, que não são especialistas em gastronomia.