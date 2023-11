Menu degustação da Casa do Porco: Descubra as harmonizações de bebidas elaborada por especialistas

O menu degustação da Casa do Porco, de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, oferece uma experiência de harmonização não apenas com um tipo de bebida e ganha no diferencial por trazer coquetéis, vinhos, cerveja.

O restaurante, que foi eleito o 12º melhor do mundo em 2023, na lista The World’s 50 Best Restaurants, apresenta um menu degustação com oito etapas, começando com uma seleção de embutidos - com destaque para cabeça de porco. Nessa parte, o acompanhamento é o Renascer das cinzas (cachaça, limão, xarope de gengibre, vermute tinto e carvão ativado).

A coquetelaria também está presente na segunda entrada e nos demais pratos servidos. Para saber o cardápio completo do menu degustação, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

