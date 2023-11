Merenda da Cidade, de Janaína Rueda, está entre os restaurantes com os melhores PFs de SP

O Paladar convidou chefs para elencar os melhores PFs do centro da cidade de São Paulo e definiu um top 6 com os melhores pratos feitos da região.

Entre os restaurantes que oferecem os melhores cardápios, está o Merenda da Cidade, novo negócio de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda.

O local tem duas propostas: durante o dia, serve o tradicional PF; já à noite, serve lanches deliciosos. Apesar de funcionar há pouco tempo, o chef Pedro Drudi, do Le Cordon Bleu, destacou a qualidade do estabelecimento.

“Dona Onça e Casa do Porco já eram ótimas escolhas e o Merenda da Cidade mantém a qualidade. Fico na dúvida entre o PF de terça-feira, com bife à rolê, arroz, feijão purê e farofa, bem no estilo comida caseira e; o de sexta, com peixada, arroz, tartar de banana delicioso e farofa, que faz a gente querer voltar durante o final de semana”, afirmou.

PUBLICIDADE

O Merenda da Cidade está localizado na R. Epitácio Pessoa, 98, República. 4210-4936. 12h/15h30 e 19h/22h.

Para saber quais são os outros restaurantes escolhidos para o top 6, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões de pratos, sobremesas e drinques aqui.