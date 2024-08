Negroni: conheça a origem do drinque clássico e aprenda como fazer

O universo da coquetelaria é vasto, e contempla diversos estilos de bebidas que ganharam popularidade ao redor do mundo. Além desse grupo, existem aquelas considerados clássicos e, por causa disso, são facilmente encontradas em bares e restaurantes, como o negroni. Você conhece a origem do negroni?

Senta que lá vem história: em 1919 e rodando pela cidade de Florença (Itália), o conde Camillo Negroni pediu que um barman trouxesse um realce elevado para o americano, drinque reconhecido por ser composto principalmente de água com gás.

O profissional, então, baseado no americano, trocou a água com gás por gin e acabou criando um drinque de sabor completamente diferente, que foi nomeado como “Negroni” em homenagem ao conde. Essa é uma característica particular da coquetelaria e da culinária: um ingrediente faz diferença. Aprenda a receita original:

Ingredientes e passos para fazer Negroni

Utilize Campari, gin, vermute tinto e twist de laranja-baía. Basta colocar todos os ingredientes em um mixing glass com gelo e mexa também com uma bailarina até sentir o copo gelado. Depois, coe a mistura em um copo baixo, ponha gelo e finalize com a laranja. Veja a receita completa aqui.

Outras receitas de Negroni

Pappa Negroni

Contando com todos os ingredientes do negroni original, adicione também uma pitada de pimenta-do-reino, o que dará um toque especial para o drinque. Veja a receita completa aqui.

Pappa Negroni Foto: RICARDO DANGELO

Negroni com abacaxi

O Negroni também combina com fruta. Nesse caso, use 30 ml de gin infusionado com abacaxi e sinta no paladar a sabor azedinho bastante acentuado, mas sem exageros. Veja a receita completa aqui.

Negroni evolutiondo Stella Restaurante e bar. Foto: Divulgação Stella Restaurante e bar

