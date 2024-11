3 novidades sobre o novo restaurante de Helena Rizzo

Nesta segunda-feira, 4, outro Manioca chegou em São Paulo, no shopping JK Iguatemi, no bairro Vila Olímpia. A unidade é um destaque entre pontos como estrutura, cardápio e carta de drinques. Segundo a matéria de Chris Campos, essas são novidades que os clientes encontrarão no espaço da chef Helena Rizzo.

Estrutura

O visual do restaurante foi pensado para lembrar uma estufa de plantas. O local acompanha cadeiras e mesas com tons de madeira delicados, que ornam com o esverdeado das plantas, além do destaque para a coloração e iluminação equilibrada.

Cardápio

Outra novidade está no cardápio, onde diferentes pratos poderão brilhar em uma mesa. Entre os exemplos, tem o bolo toalha felpuda, rum, sorvete de coco e espuma de leite tostado, o curry do cerrado e o polvo da brasa com mandioca frita.

Polvo na brasa com mandioca frita, uma das novidades do cardápio do novo Manioca no shopping JK Iguatemi. Foto: Victor Collor

Carta de drinques

A argentina Chula Barmaid criou novos coquetéis para integrar a carta de drinques do Manioca da Vila Olímpia. Entre exemplos, é possível provar o Caju amável ou a Cocada defumada, que possuem ingredientes diferentes na composição.

Restaurantes da chef Helena Rizzo

E não para por aí. Além de comandar o Manioca, que tem mais de uma unidade, a chef está à frente de outros estabelecimentos em São Paulo com diferentes propostas.

Seja para tomar um café da manhã, comer um belo almoço ou ter a experiência de um jantar casual, vale considerar uma visita em um dos restaurantes dela. Confira todos nesta matéria.

The Best Chef Awards

Na última quarta-feira, 6, o The Best Chef Awards anunciou os melhores chefs do mundo. Na renomada e tão esperada premiação, chefs brasileiros brilharam em uma distinção definida por facas.

A chef Helena Rizzo aparece na lista que contempla uma faca, junto com Felipe Bronze, Kazuo Arada e outros. Quer saber tudo sobre a premiação revelada nesta semana? Confira mais nesta matéria.