Novo point de comida de rua abre em Brasília

O restaurante é inspirado em carros antigos e promete surpreender a todos Foto: Imagem: reprodução do instagram @gt73streetfood

Unindo a paixão entre dois chefs de cozinha por carros, surgiu a GT 73 Street Food, um spot gastronômico temático em Brasília. O “GT”, vem do modelo do corcel na fachada do estabelecimento. E o “street food”, que apresenta as comidas de rua e Fast food.

O restaurante tem como proprietários Ronny Peterson e Eliton Santos, que já eram amigos, colegas de profissão, e agora são sócios. E juntos, decidiram abrir o restaurante temático. Apesar do reencontro inesperado em Minas Gerais, os chefs contam, para o GPS Lifetime, que a ideia surgiu em um casamento de amigos, e como já haviam trabalhado juntos, decidiram abrir o novo restaurante que já era tão sonhado pelos dois.

Além da decoração, nos pratos também estão os nomes de carros antigos, como Fusquinha, Chevette e outros. Para saborear os pratos feitos pelos chefs, o GT 73 Street Food está localizado na 406/407, Asa Sul, em Brasília. E funciona de terça a domingo, das 17h30 as 00h.

