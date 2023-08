Veja lista com os 4 melhores acompanhamentos para hambúrguer

Dos mais tradicionais aos mais inovadores, acompanhamentos são sempre bem-vindos quando o assunto é hambúrguer. Confira as dicas do chef Fábio Lazzarini, da Intermezzo Carnes, em entrevista ao jornalista Gabriel Assumpção do Paladar:

Batatas fritas

Batatas fritas (imagem ilustrativa). Foto: Pixabay / @StockSnap

Presente em todas as hamburguerias, a batata frita é o acompanhamento clássico do hambúrguer, e pode ser feita de várias formas. Seja por imersão ao óleo ou na AirFryer, elas podem ser fritas e servidas no corte tradicional, rústico, com cheddar e bacon, e muitas outras possibilidades.

Onion rings

Anéis de cebola. Foto: Wikimedia Commons

O anel de cebola empanada, também conhecido como onion ring, é um ótimo acompanhamento para hambúrgueres, e pode ser uma opção para variar as clássicas batatas fritas.

Tiras de frango empanado

Tiras de frango empanado. Foto: Tom McCorkle/ Washington Post - 16/10/2019

Se cebolas fritas não agradam muito o seu paladar, uma porção de tiras de frango frito empanado é uma boa opção.

Palitos de queijo empanado

Palitos de queijo empanado. Foto: Via Freepik

Por fim, o item menos tradicional da lista são os palitos de queijo. Muito fáceis de serem reproduzidas, as tiras de muçarela, ou outro queijo de sua preferência, empanadas e fritas harmonizam muito bem com hambúrguer.