Onde celebrar o aniversário de SP? Veja 5 opções de restaurantes

Nesta quinta-feira (25), a cidade de São Paulo atinge um marco histórico: 470 de existência. Apesar das suas ricas instituições culturais e notável arquitetura em diferentes regiões, a gastronomia também se destaca.

Portanto, se você planeja se reunir com a família ou amigos para a celebrar a data, considere as recomendações da matéria de Matheus Mans para apreciar comidas tradicionais com qualidade e veja 5 opções de restaurantes.

É importante pontuar que, no cardápio de alguns estabelecimentos, os chefs foram carinhosos em incluir um prato especial nessa data. Caso tenha interesse, confira a lista completa com mais 5 opções de estabelecimentos para visitar.

Dona Deôla

Localizada na Avenida Pompéia, a padaria terá disponível no cardápio o sanduíche de pernil (R$ 43,80), com ingredientes especiais, em comemoração ao aniversário de São Paulo.

A Bela Sintra

Com o intuito de comemorar em grande estilo, vale experimentar o picadinho, que reúne ingredientes tradicionais brasileiros: farofa, banana à milanesa, ovo frito e outros.

La Braciera

A La Braciera, localizada no Jardins, preparou aos clientes a Mortadella Italiana Tartufata e Pistacchio (R$ 77), uma pizza com a combinação ingredientes que remetem à cidade e possui toques sofisticados.

Mila

Por meio da criação do chef Danillo Cunha para comemorar os 470 anos de São Paulo, os visitantes vão poder experimenta o capelacci com recheio de queijo paulista ao molho pesto.

Marcearia Amauri

O Marcearia Amauri, localizado no Jardim Europa, vai priorizar o dia 25 de janeiro com sugestões de almoços tradicionais da cidade: Virado à Paulista e Feijoada.