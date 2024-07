Saiba como preparar uma feijoada saborosa econômica em casa

Considerada uma receita ‘prima’ do cassoulet francês, a feijoada é uma das delícias da culinária brasileira, e de tão popular tem data fixa para ser servido na maioria dos restaurantes: às quartas e sábados, como parte do menu executivo, também chamado de PF.

A iguaria é muito farta, leva feijão preto e vários tipos de carne, como linguiça, costela, lombo, carne seca, orelha e pé de porco, além de acompanhamentos como farofa, couve, arroz, bisteca frita, torresmo e fatias de laranja, em alguns casos, o que significa que o custo para se preparar uma feijoada não é dos mais baixos.

Isso, no entanto, não significa que você vai precisar gastar uma grana alta toda vez que quiser preparar o prato em casa. Na verdade, de acordo com Massimo Barletti, chef do restaurante Sarjeta e chef executivo do Grupo Alife Nino, é possível fazer uma versão de feijoada boa e barata seguindo duas dicas básicas; confira-as logo abaixo.

Escolha de cortes

Como a feijoada leva muitas carnes, uma boa forma de economizar é selecionar cortes mais em conta. Ao invés de abusar de ingredientes como lombo, costela e carne seca, aposte mais em pé e orelha. Segundo o chef, em entrevista para a matéria ‘Como deixar a feijoada mais barata e mais gostosa? Confira dicas dos chefs’, de Helena Gomes, “além de mais baratos, possuem mais colágeno o que contribui para deixar sua feijoada ainda mais saborosa e com um caldo mais cremoso”.

PUBLICIDADE

Redução de ingredientes

Outro modo de diminuir os custos da feijoada é utilizar menos ingredientes, visto que o prato leva muitos cortes e acompanhamentos de uma só vez. Se as carnes mais baratas (pé e orelha suína) não lhe agradam, essa é uma boa oportunidade de utilizar os outros cortes considerados mais nobres, além da linguiça.

A melhor marca de linguiça calabresa

Uma das linguiças que caem muito bem na feijoada é a calabresa, que por sinal é um tipo muito vendido nos mercados e, por conseguinte, disponível em diversas marcas. Saiba qual é a ideal para a sua feijoada através da matéria ‘Qual é a melhor linguiça calabresa do mercado?’, por Cintia Oliveira.

Onde encontrar boas feijoadas prontas

PUBLICIDADE

Agora, se a sua preferência é a praticidade de pedir uma feijoada e tê-la pronta em pouco tempo, o Paladar também pode ajudar a encontrar as melhores versões que a cidade de São Paulo tem para oferecer. Acesse a matéria ‘12 feijoadas imperdíveis para comer em São Paulo’, por Matheus Mans.