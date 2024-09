Jaqueta de R$ 4 mil, cerveja e churrasco: quanto custa aproveitar a NFL no Brasil?

Quase dez meses após o anúncio, chegou o dia em que a National Football League (NFL) traz sua primeira partida oficial para o Brasil. Nesta sexta-feira, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Neo Química Arena, a partir das 21h15 (de Brasília). Os portões foram abertos quatro horas antes para os torcedores já poderem aproveitar toda a infraestrutura – e gastar um pouco de dinheiro – antes do jogo. Alguns dos itens podem custar até mais de R$ 4 mil, com os itens oficiais da NFL.

Assim como no NFL Experience e no NFL In Brasa, outros eventos que a liga já trouxe para o País, a partida desta sexta-feira também conta com uma série de ativações. Além do Troféu Vince Lombardi, dado à equipe que vence o Super Bowl, e os anéis de campeão da liga, chama a atenção a loja da NFL, com os produtos oficiais – como jerseys, jaquetas, camisetas e bonés.

Uma jaqueta dos Eagles, importada, é colocada à venda por R$ 4.260,00, mas há outras alternativas para o torcedor que deseja sair com uma lembrancinha do estádio. Além dos times que se enfrentam nesta sexta-feira, há produtos das outras 32 franquias, com preços menos exorbitantes. Camisetas de torcedor, por exemplo, podem sair por até R$ 200,00, enquanto as jerseys, uniformes que os jogadores utilizam no campo, R$ 1200,00.

Loja da NFL na Neo Química Arena conta com produtos das 32 franquias. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Há também produtos exclusivos da partida no Brasil, como bonés e camisetas, inclusive da cantora Anitta, que se apresenta no show de intervalo nesta sexta-feira. Mini capacetes, bolsas transparentes e réplicas da bola oval são alguns dos outros itens que o torcedor pode encontrar na Neo Química Arena antes da partida. Alguns dos produtos também são comercializados na NFL Experience, que acontece no Parque Villa Lobos, entre os dias 6 e 8 de setembro.

Jaqueta do Philadelphia Eagles é um dos produtos mais caros na Neo Química Arena. Foto: Murillo César Alves/ Estadão

Bebidas e comidas

PUBLICIDADE Depois de imbróglio com a prefeitura, a NFL conseguiu liberar a cerveja com álcool, pelo custo de R$ 18,00 a unidade, de 350 mL. Os preços são próximos daqueles praticados em shows e espetáculos na cidade de São Paulo. O mesmo vale para os lanches e o churrasco, no qual a liga tenta reproduzir a cultura de tailgate, típica das partidas da NFL nos Estados Unidos. O mesmo já havia acontecido no NFL In Brasa.

Pizzas, por exemplo, custam R$ 32,00 no bolso de torcedor; já um hambúrguer sai, em média, R$ 40,00. Há outras opções para se alimentar, um pouco mais baratas, como o dogkebi (o hot dog coreano), pelo custo de R$ 18,00 a unidade. Já para beber, o torcedor também tem as opções de água (R$ 8,00) e refrigerante (R$ 12,00) no estádio do Corinthians.

Outras atrações

Além dos anéis e do troféu do Super Bowl, fãs também poderão treinar suas habilidades com desafios de arremesso – tornando-se um quarterback por um dia – e tirar fotos com réplicas do logo de Eagles e Packers, assim como outras atrações e brindes, como tatuagens, faixas e adesivos, que são entregues, sem custos, àquele que tiver o ingresso no dia do jogo.

Todas essas atrações estão liberadas somente após a catraca, quando o fã de futebol americano já estiver próximo ao estádio.