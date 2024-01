7 restaurantes imperdíveis no Rio de Janeiro segundo especialista

O Rio de Janeiro, conhecido por seus atrativos turísticos, destaca-se também no cenário gastronômico, conforme evidenciado na matéria de Patricia Ferraz para o Paladar.

Recentemente, diversos restaurantes do estado conquistaram reconhecimento em importantes classificações internacionais. Diante disso, apresentamos 7 estabelecimentos que merecem a sua visita. Para saber mais detalhes, veja o conteúdo completo.

Lasai

O restaurante oferece um menu-degustação que incorpora ingredientes frescos da cultivação das hortas próprias. Com apenas 8 lugares, o ambiente interno proporciona uma experiência moderna e praticamente particular.

Oro

O menu elaborado pelo chef-celebridade Felipe Bronze, dividido entre as categorias ‘’Criatividade’' e ‘’Afetividade’', contém uma gastronomia contemporânea e sofisticada, especialmente para quem busca saborear alimentos de forma informal, com as mãos.

Lilia

O restaurante de Lúcio Vieira destaca-se principalmente pelo seu menu fixo. Apesar do valor de R$ 118 que inclui entrada, prato e sobremesa, as comidas oferecidas passam por mudanças frequentes.

Malta Beef Club

Com unidades no Leblon e Jardim Botânico, o restaurante é o indicado para os amantes de carne, que é servida de formas variadas. O Malta Beef Club é reconhecido como um dos melhores do estado nessa especialidade.

Ocyá

O estabelecimento à beira da água destaca a especialidade do chef Gerônimo Athuel, apresentando uma variedade que combina peixes e frutos do mar frescos, misturados com técnicas modernas de cura, maturação e defumação.

Si-chou

Localizado em Ipanema, o Si-chou contém a culinária asiática sob a responsabilidade de Elia Schramm. Como exemplo do cardápio, podemos citar os sushis e sashimis de atum ou polvo.

Refeitório Gastromotiva

O Refeitório Gastromotiva é um projeto social do chef Massimo Bottura, que consegue unir o ‘’comer’' e o ‘’fazer o bem’', por meio do refeitório aberto ao público e a organização não governamental (ONG) de David Hertz e da jornalista Alexandra Forbes.