Saiba onde comer na Zona Sul de São Paulo para comemorar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo, 11, e vários restaurantes ao redor de São Paulo prepararam menus especiais para receber as famílias na data especial.

Na Zona Sul da cidade, um estabelecimento se destaca pelos cardápio desenvolvido especialmente para a ocasião, o Vista. Para saber outros restaurantes de São Paulo que terão cardápios próprios para a data, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Vista

Os restaurantes Vista Ibirapuera e Vista Jardins terão pratos especiais para comemorar o Dia dos Pais, que estarão disponíveis dos dias 9 a 11 de agosto. Na casa principal, que fica no topo do Museu de Arte Contemporânea da USP, será servido um bife de chorizo grelhado, molho de pimentas brasileiras, salada de batata laranja tostada com cebola assada, agrião e farofa de alho, por R$ 139.

PUBLICIDADE

Endereço: Vista Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana.

Onde encomendar o almoço do Dia dos Pais

Assim como alguns restaurantes prepararam menus especiais para a data, outros prepararam cardápios para que almoço possa ser encomendado e entregue em casa. O Paladar selecionou os melhores estabelecimentos para você pedir o almoço especial do Dia dos Pais. Confira aqui.

O vinho perfeito para o seu pai

O vinho é o presente perfeito para quem tem o pai que se acha um verdadeiro sommelier. Para que você arrase no presente de Dia dos Pais, Suzana Barelli conversou com especialistas e dá dicas de como descobrir o vinho perfeito. Saiba mais.