No domingo, 11, é comemorado o Dia dos Pais e alguns restaurantes prepararam menus especiais para receber as famílias na data comemorativa.

Para te ajudar na escolha do almoço, selecionamos cinco restaurantes da Zona Oeste que vão oferecer pratos feitos especialmente para a ocasião. Para conferir mais sugestões de estabelecimentos de São Paulo, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Ícone Asiático

O restaurante de cozinha asiática preparou um menu especial para o domingo. Oferecido a R$165 por pessoa, pode começar com ceviche ou steak tartare. Para o prato principal, atum com purê de wasabi ou gyudon. E, para fechar, a sobremesa é o Tem Sal no meu Caramelo - um biscoito amanteigado coberto com caramelo salgado, chocolate meio amargo, sal em flocos e pimenta Togarashi. A casa ainda vai oferecer uma dose de sakê como cortesia. Também estarão disponíveis na data o Omakase (R$ 320), com sushis, sashimis, pratos quentes e frutos do mar, e o Menu Experience (R$ 250), com sushis, sashimis e pratos quentes.

Endereço: Rua Fidalga, 79, Vila Madalena.

Rincón Escondido

O espaço não é um restaurante, mas oferece experiências gastronômicas diversas focadas no universo da parrilla. A casa é o destino ideal para comemorar o Dia dos Pais com o Jantar Experiência (R$ 364 por pessoa), nos dias 9 e 10 de agosto, das 19h às 21h30.

O menu é especial para a data terá antepasto, pimentões e cebolas grelhados, cesta de pães e molho chimichurri; de entradas, mix de linguiças artesanais, bruschetta de tomate com gorgonzola e bruschetta de morcilla doce; o primeiro prato será matambrito suíno e mollejas (timo); no prato principal, bife ancho ou bife de chorizo, acompanhado com batata-doce; e, de sobremesa, panqueca de doce de leite com sorvete de nata.

Endereço: R. Madalena, 69, Vila Madalena.

Animus

O restaurante comandado pela chef Giovanna Grossi também está preparado para receber as famílias que pretendem comemorar o Dia dos Pais. A sugestão da casa para a ocasião é a Fraldinha de Wagyu acompanhada de cebola brulée, vinagrete de pimenta de cheiro e farofa (R$ 145). Como cortesia, aqueles que escolherem o prato receberão uma cerveja Stella Artois Pure Gold para brindar a data.

Endereço: R. Vupabussu, 347, Pinheiros.

Bar da Adelaide

A filial paulistana do Bar da Adelaide sugere que os visitantes aproveitem o Dia dos Pais para pedir o tradicional “Almoço Caipira Paulista”, servido aos domingos. O prato reúne leitoa e frango a passarinho, acompanhados de arroz com bacon, farofa, batatonese, polenta frita com parmesão e macarronada. Sai R$ 135, para duas pessoas, e R$ 260, para quatro pessoas.

Endereço: Rua Carlos Weber, 1750, Vila Leopoldina.

Cór

Localizado no Alto de Pinheiros, o restaurante também apostou em criações especiais para celebrar o Dia dos Pais. Para iniciar, o chef da casa sugere mix de Pancs (plantas alimentícias não convencionais), beterraba, boursin e vinagrete de mel com pimenta (R$ 50). Como prato principal, porco Duroc maturado por 50 dias, purê de batata e farofa de alho (R$ 150). Para a sobremesa, uma torta de chocolate com mascarpone e café (R$ 55). Os pratos são exclusivos para a data serão servidos apenas no domingo.