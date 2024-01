Onde encontrar um bom takoyaki na Liberdade?

Famosa por suas feiras e eventos que celebram o que há de melhor na cultura oriental e suas influências no Brasil, o bairro da Liberdade é repleto de opções gastronômicas riquíssimas, que remetem à imigração japonesa, chinesa e até árabe.

Andando pela região, você encontra vários restaurantes, e os mais tradicionais têm fachada menos chamativa, são pequenos, geralmente localizados em esquinas ou dentro de prédios comerciais, mas que oferecem grandes delícias que valem muito a experiência.

Um deles é o Izakaya Issa, que tem como carro-chefe o takoyaki - um bolinho de polvo com raspas de peixe e conserva seca de atum. A casa também oferece gyoza no vapor, uma fritada de cará e ovo que leva o nome de okonomiyaki e otoshi, uma entrada do dia acompanhada de conservas.

Quase camuflada, a fachada do Issa guarda os segredos do Izakaya Foto: Codo Meletti/Estadão

O Izakaya Issa fica na rua Barão de Iguape, 89, e funciona de segunda a sexta-feira das 11h às 14h30 e das 18h30 às 23h. Aos finais de semana, das 11h às 15h e das 18h às 22h.

PUBLICIDADE

Descubra mais restaurantes “escondidos” pelo bairro através do guia ‘8 dicas de restaurante para visitar na Liberdade’, disponível aqui.